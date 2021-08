El marido de Pampita dijo que quieren agrandar la familia: "Queremos un varón"

El marido de Pampita, Roberto García Moritán, habló del nacimiento de su hija Ana, confirmó que la modelo el próximo lunes se reincorpora como jurado de La Academia, y contó que después irán por el varoncito.



El precandidato a legislador por CABA en la lista de Ricardo López Murphy, confesó en una comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad que “Caro quiere ahora un varón, yo también lo quiero, pero voy a poder pensar mejor si puedo dormir un par de meses".



Y, agregó: "La valentía es exclusiva de Caro, fue largo el parto, fuimos para el sanatorio y estuvo dispuesta a tener de manera natural durante nueve horas, tiene una tenacidad y convicción que me genera mucha admiración. Fue bastante impresionante, vi todo el nacimiento; que fantástica la naturaleza, pude ver con mucha definición cómo es un nacimiento y estoy maravillado de amor y por lo sabia que es la naturaleza”.



Pero, aclaró que “me gustaría dormir un par de meses antes de tomar la decisión de tener otro hijo. Cuando tuve a Santino y Delfina, era un padre relativamente joven, veremos cómo me encuentro en esta segunda gestión. Esta experiencia la disfrutaré mucho más y cometeré otro tipo de errores, pero con la experiencia de mis otros hijos”.



Al ser consultado por la vuelta al trabajo de su esposa, Moritán confirmó que “es increíble la personalidad que tiene. No para nunca, la fuerza, la polenta, las ganas, la convicción, ya el lunes arranca una vida normal”.



A lo que por último, comentó que “mis hijos tenían ganas de que diera un salto de calidad en mi vida, Delfina en un momento me dijo que -qué pasa papá que estás hace tanto tiempo solo- mis hijos aman a Carolina”.