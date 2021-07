Internaron a la Tota Santillán con un cuadro de depresión aguda

La Tota Santillán tuvo que ser hospitalizado nuevamente por una depresión aguda. El conductor se internó por voluntad propia y es la tercera vez que lo hace.



"Él está sufriendo un cuadro depresivo después de una consulta con sus psiquiatras. No se trató de un brote psicótico sino una profunda depresión aguda. Es la tercera vez consecutiva que se interna voluntariamente ya que el tratamiento ambulatorio no estaría dando los resultados esperados", detalló su abogado Roberto Carsorla.



Durante la pandemia, La Tota fue noticia porque se convirtió en vendedor ambulante y vendía barbijos en la calle. "Para sobrevivir a la pandemia hice otros trabajos. Terminé de trabajar en Mar del Plata y comenzamos a hacer tapabocas. Los barbijos. Nos dedicamos a vender guantes. Insumos de la sanidad. Alimentos no perecederos también que fuimos vendiendo. Los repartíamos en la camioneta. Es todo el trabajo que ha hecho uno y que he trabajado siempre", contó meses atrás.



