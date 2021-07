Roberto García Moritán habló por primera vez sobre vínculo con Benjamín Vicuña

Roberto García Moritán, marido de Pampita, se refirió a la familia ensamblada que formaron con el actor chileno y la China Suárez."Ella se brinda, se entrega. Ella es muy transparente con sus sentimientos y yo traté de estar a la altura, en la misma sintonía. Desde el primer momento intenté hablarle desde lo más profundo de mi corazón. Y le hice una promesa, que es tratar de hacer de su vida la vida más feliz posible.Voy a tratar de cumplir todos sus sueños", expresó quien encabeza la lista de precandidatos a legisladores porteños en el espacio Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy.Al consultarle Guido Záffora sobre la familia ensamblada que formaron con Vicuña y la China Suárez, García Moritán se limitó a decir: "Si no te molesta, yo de ese tema preferiría no hablar. Lo que sí te puedo decir es que la relación de ellos siempre fue excelente y que Benjamín tiene mucho que ver también. Es un gran tipo".Sobre la pequeña Ana que nació el jueves pasado, el empresario confesó: "No dormimos pero no nos importa nada, estamos felices. Es una santa salvo de 3 a 6 de la mañana"."Está metida con la beba, pero el lunes ya comienza a trabajar, no puede con su genio. Es así, desde el día que la conocí, no ha parado nunca, con dos o tres trabajos y todos sus emprendimientos, y por eso tiene todas las marcas que tiene", señaló sobre el pronto regreso de la modelo a su trabajo como jurado en La Academia de ShowMatch.