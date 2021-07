Reveló cuál es la receta que mejor le sale y se postuló para MasterChef

Hace varias semanas que Romina Malaspina le dijo adiós a Canal 26, donde conducía un noticiero. A pesar de las críticas que recibió por su desempeño y la vestimenta que elegía para salir al aire, decidió dar un paso al costado por otro motivo: quiere incursionar en la música. Sin embargo, ahora está dispuesta a volver a la TV pero desde otro aspecto. Para eso, contó cuáles son sus mejores platos y se postuló para la tercera temporada de MasterChef Celebrity.“Me gustaría mucho entrar, pero ya hice tres realities y no sé si eso podría dilatar más lo que quiero hacer en la música. Aprendí mucho a hacer recetas fitness, dulces y saladas”, expresó en el ciclo Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).La ex Gran Hermano reconoció que no siguió mucho la última temporada del programa, pero que en lo poco que vio se divirtió mucho con Alex Caniggia. En la primera edición, su preferida había sido Vicky Xipolitakis.Días atrás, la joven también reveló que se metió en el mundo de las criptomonedas y da capacitaciones para todos aquellos que quieran incursionar en esta aventura. “Hago trading (compra y venta de activos). Estoy haciendo un curso hace bastante tiempo, desde que comenzó la pandemia, y trabajando también con la academia de Emi (Emile Machado), que es mi mentor y estamos haciendo clases online para toda la gente que no sabe qué es y cómo cuidar. Es como una pequeña introducción a las criptomonedas y después siguen con él”, le comentó a Teleshow.Malaspina explicó que cuando trabajaba en el noticiero llegaba muy tarde a su casa y le costaba conciliar el sueño. Eso la ayudó a poder estudiar durante la madrugada. Hoy se siente capaz de orientar a otras personas y no pierde el tiempo.“El que diga que es fácil miente. Es muy difícil. Pero cuando uno ya le agarra la mano es lindo y vale la pena. Y también es súper rentable. Vengo ganando. Ahora hay un pull back tremendo: todo el mundo está vuelto loco con las criptomonedas porque están en un retroceso que hasta puede llegar a estar un mes más, pero en líneas generales es ganancia. Igual estoy esperando que suba de nuevo. Como todos”, concluyó.Cuando se alejó de la TV, había comentado que se encontraba trabajando en una iniciativa de la cual no quiso dar muchos detalles. “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mi. Es momento de encarar un nuevo gran proyecto, un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle color. Gracias por tanto”, indicó en un posteo en Instagram. Poco tiempo después confirmó que se refería a su lanzamiento como cantante.