Chano despertó tras sedación: esperan su evolución para trasladarlo a sala común

Este jueves a última hora médicos del Sanatorio Otamendi informaron que le quitaron la sedación a Santiago “Chano” Moreno Charpentier. El músico reaccionó bien y aguardan una evolución favorable en las próximas horas para que sea trasladado a una sala común.



Fuentes del nosocomio donde se encuentra internado en terapia intensiva el cantante confirmaron a Infobae que la sedación fue retirada de a poco a lo largo de este jueves. Al despertar tuvo una buena respuesta, ubicado en tiempo y lugar. Si continúa evolucionando favorablemente, este viernes Chano abandonaría la UTI y pasará a una sala común.



El ex líder de Tan Bionica se encuentra en el Sanatorio Otamendi luego del episodio que vivió el último domingo. Cerca de las 22.50, Marina Charpentier, madre del músico, llamó al 911 para pedir asistencia policial en la casa del Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, donde dos equipos médicos intentaban hace casi una hora calmar a su hijo en medio de un episodio de salud mental y derivarlo a un centro para ser tratado por sus problemas de adicción.



Los tres policías de la Comisaría 2da de la localidad de Parada Robles que se trasladaron al lugar intentaron dialogar sin éxito con el músico, que los enfrentó y amenazó con un cuchillo, tras lo cual uno de los efectivos de la Policía Bonaerense le disparó en el abdomen, hiriéndolo gravemente.



Una de las oficiales que presenció el ataque y el momento del disparo es ahora una testigo clave en la causa que investiga la UFI Nº 1 de Zárate-Campana, especializada en Delitos Complejos.



En su declaración ante la Policía Federal, -a cargo de los peritajes del caso- la efectivo relató con detalle la secuencia que terminó con el músico herido e internado en terapia intensiva con varios órganos vitales comprometidos.



De acuerdo al testimonio de la oficial, ella y sus compañeros recibieron un llamado en la dependencia poco antes de las 23 y, al llegar a la casa del country La Verdad, ya había dos ambulancias con médicos clínicos y personal psiquiátrico junto al chofer y la madre del músico, quien les explicó que su hijo estaba agresivo y que a partir de la llegada de los médicos que la había increpado de forma violenta con un cuchillo y un palo.



La oficial también respaldó la descripción de los otros presentes en el hecho y aseguró que, al intentar ingresar con sus compañeros, Marina Charpentier y el psiquiatra en la casa para dialogar con el músico, Chano respondió con insultos y amenazas: “Que salgan todos de acá, los voy a matar a todos, no quiero que entren a mi casa”.



De acuerdo a su testimonio, tanto médicos como efectivos le pedían al ex líder de Tan Biónica que se calmara, que saliera al jardín delantero de la casa -donde estaban el resto de los presentes- para poder hablar. En ese momento, de acuerdo a su relato, Chano se dirigió a la cocina, desde donde se escuchó un ruido de cajones y objetos metálicos, y se acercó a la puerta con la mano debajo de la campera que tenía puesta.



Producto del disparo, a Chano le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon, con un posterior análisis de cavidad abdominal y el retroperitoneo y le dejaron varios drenajes.



Este jueves la Justicia accedió a la remera que tenía el cantante al momento del disparo, una prueba que puede complicar o absolver al policía que ejecutó el arma.



En las últimas horas se acercó al sanatorio su hermano, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier. A través de sus redes sociales el también músico agradeció las muestras de cariño hacia Chano y su familia. “En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”, expresó.