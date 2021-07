Con ropa interior de encaje, Nicole Neumann deslumbró a sus seguidores

Nicole Neumann conquistó a sus seguidores con una foto en la que se la ve con lencería de encaje de color gris con detalles negros y el pelo suelto.Por estos días, la modelo está muy feliz por su noviazgo con Juan Manuel Urcera, el piloto de Turismo Carretera. Por el otro, está como jurado en “Los 8 escalones del millón”, el ciclo que de Guido Kaczka en el prime time de El Trece.“Estoy viviendo un gran presente a todo nivel, estoy muy contenta”, dijo Nicole en una entrevista en el programa “Intrusos” (América TV).La modelo también fue consultada en cuanto a posibles planes de matrimonio a lo que la ex conductora de Santo Sábado respondió: “¿De dónde sacaron que me quiero casar y tener hijos?”. Fue entonces cuando le dijeron que había fuertes rumores de que su actual pareja estaba por proponerle formalizar su relación. “Me desmayo. No sé nada, pero me derrito de amor. Si lo supiera tampoco lo diría, pero que yo sepa no”, respondió Neumann.Además, señaló que no le parece mal que Juan Manuel decida no hablar con la prensa: “La gente que no eligió estar en el medio no tiene por qué someterse. Él eligió hacer otra cosa y está bien. Por ahí algún día está predispuesto y al otro no. Por ahí no tiene tiempo para parar a hablar”.