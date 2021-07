ShowMatch en su peor momento: el rating del programa de Tinelli es muy bajo

Luego de que "ShowMatch" registrara el rating más bajo de su historia y se desencadenaran varios escándalos en relación al programa, Pablo "Chato" Prada, histórico productor del ciclo y mano derecha de Marcelo Tinelli reconoció el bajo rendimiento que tiene este año. "Son muchos factores. Estamos atravesando un momento bastante difícil con el formato, la competencia y el canal no está atravesando un buen momento en general y tiene que ver con todo eso", dijo en declaraciones radiales.



Además, señaló que no es la primera vez que le toca manejar una situación de este tipo y que la televisión cambió mucho en los últimos años. "Los números ya no son los de antes y obviamente cuando te agarra una crisis así es más difícil. Telefe está muy bien en cuanto a formatos y producciones, ha encontrado formatos muy buenos y la novela que es una bomba, una súper producción", manifestó en alusión a "MasterChef Celebrity", "La Voz Argentina" y "Doctor Milagro".



También se mostró conforme con lo que están haciendo en LaFlia. "Tratamos de entretener y de hacer un buen formato que es complicado en épocas de pandemia", enfatizó. Y añadió: "Estamos muy contentos con el programa que estamos haciendo, las figuras están bailando un montón, más que otros años. Es un gran show. Marcelo es el mejor conductor de la televisión argentina, sin dudas. Son momentos difíciles y trataremos de mejorar".



Y destacó que Tinelli mantiene el optimismo a pesar de que los números no lo acompañan: "Marcelo está muy bien, hace el programa con alegría y pasan pocas cosas en comparación a antes. Estamos haciendo un programa que la gente estaba acostumbrado a verlo fuera de la pandemia, que fue modificando conductas y cosas para hacer. Uno tuvo que adaptarse".



Por otro lado, aceptó la responsabilidad del escándalo que se desató la semana pasada cuando se utilizó una foto de Ana Frank en un cuadro musical que protagonizó Sofía "Jujuy" Jiménez con la canción "Yo no soy esa mujer", de Paulina Rubio. "Pasó por un par de filtros y nadie se dio cuenta. Fue un grave error, del que Fede Hoppe y yo somos los responsables absolutos", reconoció. "A veces la ignorancia de determinados temas lleva a equivocaciones, pero decidimos aprender de eso", rescató.



Asimismo, reveló que más de diez personas, representativas de todas las áreas de la empresa hicieron la visita al Centro Ana Frank, pero que Marcelo no participó de la salida. "No fue porque es un error grave y nuestro. Nosotros somos los que tienen que estar atentos a lo que se muestra en las pantallas", concluyó.