Comienzan las batallas en "La Voz Argentina": en qué consiste esta instancia

A poco más de un mes del inicio de "La Voz Argentina", terminaron las audiciones a ciegas. Ricardo Montaner completó su equipo con Camila Pereyra; Soledad Pastorutti, con Johana Vera; Lali Espósito, con Camila Depietro y el dúo Mau y Ricky, con Facundo Giovos. Así, los cinco coaches le dieron un cierre a la primera etapa del certamen y este miércoles comenzarán las batallas.

¿En qué consiste esta nueva instancia? Cada coach agrupará en parejas a los miembros de su equipo para que se enfrenten en un ring, interpretando la misma canción. Los participantes deberán mostrar sus mejores dotes artísticos y solo uno pasará a la siguiente ronda. Pero además, en las batallas los coaches reciben la ayuda de otros artistas consagrados, quienes darán consejos y tips para que las nuevas voces se luzcan. Nahuel Pennisi cooperará con el team Montaner; Miranda! estará en el de Soledad: Nicki Nicole con Mau y Ricky y Cazzu, con Lali.Pero a diferencia de las dos ediciones anteriores, en la que los "robos" -que permiten que los coaches salven e incorporen a sus equipos a participantes eliminados por sus compañeros- empezaban en la etapa de los knockouts, este año esta dinámica estará presente desde las batallas, motivo por el que los coaches se verán envueltos en más de una pelea con el objetivo de juntar los mejores talentos en sus equipos.

Un dato no menor es que luego de varias semanas luciendo los mismos atuendos, finalmente Lali, Montaner, Mau y Ricky y "La Sole" cambiarán de vestuario. Durante el primer mes del concurso, los cinco artistas usaron la misma ropa en cada programa para facilitar la edición, el montaje y la posproducción de las grabaciones. Las audiciones no necesariamente se dieron en el orden en el que las vieron los televidentes y para que los editores puedan hacer que cada emisión fuera entretenida y todos tuvieran participación.Pero como en años anteriores, esto llamó la atención del público y muchos usuarios de las redes sociales preguntaron los motivos detrás de los looks del jurado. "Sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales", reveló Montaner con simpatía. Mientras que en la última gala de la primera instancia, se sumaron a las bromas argumentando que no llegaban a cambiarse porque no les alcanza el tiempo entre toma y toma.