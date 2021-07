Jimena Barón posó con poca ropa y afirmó: “Tengo una falsa autoestima alta”

Hace una semana, Jimena Barón revolucionó las redes sociales al compartir una foto en top y bombacha donde lucía un abdomen muy marcado, a tal punto que resaltaban sus costillas. Aquella imagen generó controversia entre sus seguidores y el resto de los usuarios, quienes se pronunciaron al respecto.Por un lado estaban quienes apoyaban a la jurado de "ShowMatch: La Academia" y manifestaban que era libre de mostrar lo que quería con su cuerpo. Pero del otro lado de la vereda, criticaron a la actriz de 39 años por fomentar la extrema delgadez.No obstante, hizo caso omiso a las reacciones de su publicación y se negó a hablar del tema, hasta ahora.En esta oportunidad, la ex de Daniel Osvaldo expresó una profunda reflexión sobre su físico luego de que una persona le preguntara por cómo lleva su autoestima. Al respecto, la intérprete de "La Cobra" se sinceró: "Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta"."Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que que me hacen inseguras", reconoció la artista.Por último, aseguró sobre sus inseguridades: "Toda rota estoy, por lo que me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando".