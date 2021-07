Chechu Bonelli: "Sueño con jugar en primera en un equipo"

Hace 18 años que Cecilia "Chechu" Bonelli irrumpió en el mundo de la moda, como una de las modelos más destacadas de su camada. Pero más allá de su talento para caminar sobre las pasarelas y posar en las producciones fotográficas, la mujer oriunda de San Nicolás resaltaba por su pasión por el fútbol, algo que no era muy frecuente en esa época.



"A los hombres le encantaba, pero a las mujeres no. Era la antítesis que te gustara el futbol y fueras modelo. Siempre cuento que llegaba a los desfiles con moretones y me los tenían que maquillar porque no les gustaba. Me miraban como un bicho raro, pero a mí nadie me iba a quitar la felicidad de jugar al fútbol. Mis compañeras tampoco lo entendía, pero después las convencí y terminamos armando un equipo de modelos", recordó en diálogo con "Pasa Montagna" en Radio Rivadavia. Y agregó: "Dejé de jugar por una cuestión de tiempo, pero sueño con jugar en la primera de un equipo. Sé que si me pongo las pilas, podría lograrlo. Siendo madre es más complicado, porque hay prioridades que a los treinta y pico tenés que poner sobre la mesa".



Además, contó que hace unos años decidió retomar sus estudios de Periodismos Deportivo y finalmente se recibió. "Cuando volví a la Argentina se dio la posibilidad de estar en el 'Bailando' después de casi seis años de haber estado viviendo en el exterior, acompañando a mi marido -el futbolista Daría Cvitanich, con quien tiene a sus hijas Lupe y Carmela-. Me tuve que reinstalar y sentí la necesidad de tener mi título. Me organicé, lo charlé con mi familia, con mi marido porque es algo que demanda tiempo y ausencia en mi casa. Me recibí de periodista deportiva y este año empecé una maestría", reveló la conductora de "FShow" por ESPN. E hizo hincapié en la importancia de seguir formándose: "Siempre digo que el periodista tiene que estudiar constantemente, por mas que vivamos de las noticias y la actualidad".



En referencia a los prejuicios y dificultades que suelen enfrentar las mujeres que trabajan en un ambiente mayormente dominado por hombres, Bonelli asegura que es más complicado ahora que cuando empezó a trabajar. "Empecé hace quince años, cuando todavía las mujeres no pisaban tan fuerte en el mundo del deporte. Vengo de una familia muy futbolera Soy la más chica de tres hermanos hombres, estuve siempre rodeada de varones y al principio no me resultó difícil, oy pot hoy lo sufro más. Cuando éramos menos lo sufría menos", señaló. Y concluyó: "Me encantaría ver un programa conducido por una mujer, con un panel masculino. Hay mujeres que se ponen de moda y después hay que sostenerse y tampoco es fácil El público argentino es muy de seguir a quien se pone de moda y después, ya pasó

Fuente: Noticias Argentinas