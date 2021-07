Julián Weich, cerca del alta epidemiológica: "Va a poder recibir visitas"

A veinte días de haber manifestado sus primeros síntomas de Covid-19, Julián Weich continúa internado en una habitación común y presenta grandes mejoras en su salud. "Juli esta bien, sigue mejorando, la saturación se mantiene estable. Ahora estamos con pequeños lapsos de aire ambiente, sin siquiera la bigotera, así que estamos haciendo ese ejercicio, duerme con bigotera para que no haga hipoxia a la noche y no se de cuenta", explicó el doctor Mario Fitz Maurice en diálogo con Maby Wells en "Otra vez Juntos", por La Uno.



Y contó cómo es la rutina del conductor, que lleva más de diez días internado en la Instituto de Diagnóstico y Tratamiento: "A la mañana se despierta, desayuna sin la bigotera, se toma la saturación y vamos viendo que de alguna manera con el quite de la bigotera está saturando por arriba de 91/92 y cuando se mueve baja a 90, que es algo dentro de lo esperable".



Además, destacó que este martes recibirá el alta epidemiológica, pasará en un sector "no Covid-19" y sus seres queridos podrán acercarse a la institución a saludarlo, cumpliendo con estrictos protocolos. "Vamos a hacer los ejercicios y ,por ahí, entre el miércoles y el jueves, si todo va bien intentaremos ver si no necesita oxígeno durante 24 horas para que pueda volver a la casa", informó el profesional.



Hace varios días que Julián practica distintos ejercicios con un equipo de kinesiólogos para poder retomar su vida normal lo antes posible. Y ahora, también los hace por su cuenta. "Camina por la habitación, intenta ir al baño solo y mide su saturación solo", reveló Fitz Maurice-



"Hoy a la mañana le sacamos sangre para hacer un testeo muy importante y amplio de los determinantes bioquímicos de inflamación para quedarnos tranquilos de que todo está mas que en descenso y ya estable. Es un día importante para él porque vamos a evaluar los resultados de las determinaciones químicas y además de que su evolución clínica esta siendo realmente favorable y bastante rápido", concluyó.



El virus afectó severamente el sistema respiratorio de Weich, pero no causó lesiones en su corazón ni en su sistema respiratorio. Gracias a los cuidados que recibió en terapia intensiva y en terapia intermedia pudo revertir rápidamente su cuadro. Y más allá del trabajo del equipo médico, fue fundamental su buen estado de ánimo en todo momento.