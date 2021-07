A los 52 años, Jennifer López se abrió el pareo y mostró su bikini

Jennifer López estuvo de cumpleaños y para celebrarlo no dudó en lucir su trabajada figura, en su aniversario número 52. A través de su cuenta de Instagram, la prestigiosa cantante publicó una serie de sensuales imágenes. En dicho contenido se la puede ver con una bikini y una mirada impactante, común en su personalidad.Disfrutando de un nuevo festejo de cumpleaños, la celebridad aprovechó estos días para tomarse un pequeño descanso en barco y optó por recorrer los mares en un yate como festejo. Eso sí, también decidió presumir su cuerpo a sus seguidores que como es de costumbre, quedaron sorprendidos y sin ninguna palabra al respecto.Esperando volver a los escenarios a hacer lo que le gusta, Jennifer López espera grandes cosas para lo que se le vendrá en esta segunda mitad del año, etapa en la que tiene varios proyectos por delante tanto en la actuación como en el canto. No hace falta destacar “Jlo”, siempre ha sido una persona muy reconocida y de mucha repercusión en ese ámbito. De eso no queda ninguna duda sobre lo que genera.Tras rumores, todo parece indicar que la cantante ha vuelto a apostar una relación con el actor, Ben Affleck. Tras varios proyectos juntos y días pasados en los que convivieron, ambas celebridades han decidido por volver a pensar en una historia romántica entre los dos. La noticia fue confirmada a través de posteos de “Jenny” en las redes sociales.Des esta manera, Jennifer López vive esta segunda mitad del año. Con sentimientos reencontrados del pasado y con muchos objetivos y expectativas para lo que resta, la actriz no se guarda nada y continúa generando furor desde suelo estadounidense. De este modo ella encuentra su visión para estos cargados momentos.