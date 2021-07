“Peteco” Carabajal en Elonce TV: “Siento alegría porque mi trabajo fue genuino

Video: Peteco Carabajal se sumó a la Peña Entre Todos y cantó en vivo

El artista, Nació en 1956, en La Banda, Santiago del Estero, y formó parte de uno de los más destacados clanes del folklore argentino, Los Carabajal.A tres décadas de su primer álbum en solitario, el artista dialogó consobre como atravesó la pandemia por coronavirus.“He hecho coas en lo personal, muy lindas. Todo el año pasado estuve en mi casa, pero de otra manera. Me di cuenta de que no la conocía, que no la habitaba, no la sentía. Esta vez, me tome la tarea de sentir y mirar cada cosa de mi casa”, expresó a este medio.El artista, confesó que nunca “había cocinado”, pero con la pandemia, comenzó a interiorizarse en esta actividad culinaria y hoy en día “se me da bien las comidas de ollas”.“Peteco” cantó en vivo en el programa Peña Entre Todos. El artista, interpretó un tema inédito: “Recuerdos”.A la hora de escribir, el músico mencionó que “pienso una canción que pueda dar un mensaje a través de las manos de mi madre. Tengo que elaborar que decir, que lo que quiera transmitir sea claro y que el oyente sienta que le pertenece”.El artista reconoció que se siente “feliz y orgulloso” cada vez que algún músico canta alguna canción de él. “Saber que algo que hice está repartido por el mundo, por muchos corazones, me pone muy contento. Ahí está cumplida una parte, siento que realice una misión”.“Siento alegría, porque mi trabajo fue genuino. A pesar de no tener ningún disco de oro, sé que mi música, recorre el mundo”, señaló.