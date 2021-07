Fernando Burlando y su relación con Barby Franco: "Mis hijas no la querían"

Desde hace casi una década, Fernando Burlando mantiene una relación con Barby Franco, algo que en un principio no le ha caído nada bien a sus hijas María y Delfina. Sin embargo, en una entrevista, el abogado contó cómo cambió la actitud de las jóvenes con la modelo tras una internación que sufrió al inicio de la relación a raíz de una intoxicación.



“Al principio la guerra tenía que ver con un cruce de fuerzas y voluntades que tenía que ver mucho con la identidad generacional, creo que era por eso”, le dijo Fernando Burlando a Catalina Dlugi. “Mis hijas siempre aceptaron mis decisiones y a pesar de las peleas pudieron ver a la larga las intenciones de Barby, que era muy transparente”, señaló el abogado, que confirmó que al inicio de la relación “obviamente, no la querían”.



“Al poco tiempo (de empezar a salir) yo sufrí un episodio que me llevó a un hospital durante diez días en coma y me parece que ahí tanto María como Delfina pudieron hacer una placa radiográfica de Barbarita”, señaló Fernando Burlando. “Había en la puerta de la clínica varios móviles interesados en saber qué pasaba y Barby Franco, lejos de preocuparse por eso, estaba únicamente preocupada por mi salud. Tuvo gestos y actitudes que la denominaron tal cual es”, concluyó el letrado.