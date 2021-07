Morena Beltrán confirmó que está "casi" de novia

La periodista deportiva Morena Beltrán fue consultada respecto a su situación sentimental actual, luego de que se la vinculara con su compañero de trabajo, Juan Marconi, con quien conducen Sportcenter.



"Estoy casi de novia", afirmó pero remarcó que "no es periodista deportivo, pero le gusta el fútbol". En ese sentido, destacó que "no podría estar con alguien que no le apasione el fútbol".



Asimismo, la rubia dijo que "le escriben varios jugadores por las redes sociales". Negó relación con su compañero Desde que conduce con Juan Marconi, los espectadores se volvieron locos con la química que hay entre ambos periodistas y los rumores comenzaron a volar sobre que estaban en una relación amorosa más allá del trabajo.



Consultada al respecto y ella ya sabiendo que su colega había dicho que no podía afirmar eso ya que todo en la vida podía llegar a pasar, no dudó: "Juano, sabés que te quiero, pero nunca estaría con vos. Ya está chicos, cortemos, porque es incontenible".