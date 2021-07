Malena Narvay reveló que sufrió trastornos alimenticios a raíz del bullying

Malena Narvay reveló que en su adolescencia sufrió bullying en la escuela secundaria a raíz de sus cambios corporales, lo que le ocasionó una serie de trastornos alimenticios. La actriz contó que tuvo que recurrir a ayuda especializada dado que toda la seguridad que experimentó durante su infancia se diluyó a raíz del maltrato de sus compañeros de colegio y de las amigas de un novio.



“Fue cuando desarrollé, porque cuando era chiquita era muy flaquita y de repente subí mucho de peso y se empezó a generar algo en el colegio. Eso me generó una baja autoestima zarpada. Terminó todo en un trastorno alimenticio y en un tratamiento con especialistas”, contó Malena ante Andy Kusnetzoff. “Yo en ese momento salía con un chico de otro colegio que era un amor, pero sus compañeras empezaron a mandarme mensajes y mensajes. Yo abría Facebook y tenía mensajes horribles”, agregó.



“Todo eso me terminó generando una inseguridad absoluta con mi cuerpo, al punto de que dejé de bailar porque me inhibí mucho con mi cuerpo y con un montón de aspectos de mi vida”, explicó Malena Narvay. “Y hubo algo ahí con el amor propio porque cuando era chiquita era muy segura y después tuvo muchos patrones de baja autoestima”, concluyó la actriz.