Alessandra Rampolla opinó sobre la polémica compra de 10.000 penes de madera

La famosa sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla se metió en el tema que pocos días atrás causó revuelo entre los argentinos: la licitación abierta por el Gobierno para comprar 10.000 penes de madera para impartir educación sexual."Compren vulvas. Poner un condón no es lo único importante", declaró Rampolla, y admitió que cuando supo de la licitación de los diez mil penes de madera del Ministerio de Salud de La Nación, lo que más le llamó la atención fue que no hubiera vulvas, indispensables para la ESI (Educación Sexual Integral).“Debemos prestarle atención a la importancia de la sexualidad femenina y el real entendimiento del placer de toda la anatomía relacionado con la expresión sexual. ¿Dónde están las Bambas?”, dijo Alessandra Rampolla, desde Puerto Rico, en una entrevista radial.“Puedo entender el tema del pene de madera para tener un recurso para enseñar cómo poner el preservativo", admitió la conocida sexóloga.Dicho eso, añadió: "Pero si la educación sexual solo va a tener como eje las enfermedades, siento que falta más. Hay que fomentar que la experiencia de las personas que van a iniciarse sexualmente sea placentera. Ahí siento que nos quedamos cortos con el tema de la educación"."Sé que cuesta hablarles a los jóvenes sobre el placer, pero es súper importante”, destacó Alessandra Rampolla, según publicóEn referencia a la licitación por los diez mil penes de madera, Rampolla sostuvo: “No voy a opinar sobre el gasto que se hizo porque no tengo idea. Pero me parece importante que el gobierno tenga material, porque es fundamental para el crecimiento sano y adecuado de los jóvenes”.