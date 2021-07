Noelia Marzol contó que su bebé al nacer “estuvo al borde de pasar al otro lado”

Noelia Marzol habló del nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Ramiro Arias. Dos meses después del parto contó detalles desconocidos de la angustia que pasó por las tres semanas que su bebé estuvo en neonatología.



“Yo estuve activa durante el embarazo, no estuve cansada. Para mí fue impresionante y súper recomiendo la actividad física. Más allá de que muchos dijeron que mi bebé nació prematuro por la actividad física y porque trabajaba. Eso no es real. De hecho en la neo había un montón de padres con hijos prematuros y ninguno había hecho actividad física antes”, comenzó Marzol.



Ahí, Noelia se explayó sobre el pésimo momento que atravesó junto a su esposo y su hijo: “Fueron 20 días de neo, que mi bebé, aparte que nació prematuro, tuvo otro tema mucho más grave, y es que estuvo a punto de pasar al otro lado. Ya no sé ni cómo decirlo, es realmente muy angustiante. Yo no voy a hacerlo público”.



Al final, Noelia Marzol optó por mantener en privado el problema de salud que tuvo Donatello: “Ahora no viene al caso, pertenece a su historia, y si él alguna vez cuando sea grande lo contará”.

Fuente: Ciudad