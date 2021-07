Ricky Martin compartió un mensaje para incentivar la vacunación contra el covid

"Me vacuné porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere o incluso termina en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes y por mi comunidad", sostuvo.No es la primera vez que el intérprete se pronuncia en contra de las campañas de desinformación con respecto a las vacunas contra la Covid-19 e incluso mantuvo una conversación televisada con el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, destacó el portal de noticias de CNN Español, que también precisa que el cantante lidera la RM Foundation, abocada durante la pandemia a colaborar en centros de vacunación de Puerto Rico.El año pasado, el artista había calificado como una "locura" que el entonces presidente Donald Trump incitara a la población a no usar tapabocas en un momento en el que Estados Unidos estaba siendo el país más afectado por la pandemia."En el caso de Estados Unidos es triste: casi 140.000 víctimas. Es una locura que el presidente de este país no le hable a las personas para usar barbijo. Es muy triste, pero la historia va a hablar por sí sola", aseveró entonces el cantante, de 48 años, en una entrevista con el diario O Globo de Río de Janeiro.