En pleno invierno, rubia paranaense publicó fotos de alto voltaje

Sofía Savoy Zanolio comenzó desde muy joven en el mundo del modelaje. Con apenas 12 años tomó la iniciativa de ingresar a una agencia de la capital provincial y aprender sobre los diferentes aspectos que hacen a la moda y al hecho de ser la imagen para desfiles y marcas.Actualmente, la paranaense vive en Grecia, lugar al que se mudó con su marido, Mauro Dalla Costa. Mientras se plantea como meta a largo plazo abrir su propio local y contar con una marca propia de maquillaje, en las últimas semanas ha posteado varias imágenes mostrando que se encuentra de visita en la capital entrerriana. Así, ha promocionado productos en Paraná y Santa Fe, pero particularmente llamaron la atención de sus seguidores dos imágenes de alto voltaje publicadas en las últimas horas.En pleno invierno, la joven posó con muy poca ropa desde un balcón y, además de los clásicos emojis de fuego, también recibió comentarios tales como: “diosa, bomba, hermosa”.Con un camino vertiginoso pero a paso firme, la joven modelo, que en su adolescencia ya tenía en claro que el modelaje era lo que le interesaba, logró posicionarse en Buenos Aires y espera poder crecer en el rubro.Hace un tiempo dijo a la revista Tuya que mudarse y comenzar en otro país “es difícil porque se trata de arrancar completamente desde cero. Yo me vine muy ilusionada, siempre quise tener la experiencia de vivir en otro país, y trabajar de lo que sea no solamente en el modelaje. Por supuesto que si tengo la oportunidad de poder hacerlo genial porque realmente es lo que me apasiona y es a lo que me dediqué siempre”.“A medida que fueron pasando los meses me di cuenta que me iba a llevar más tiempo de lo que pensaba, muchas veces me frustré y me puse muy triste. Trabajo desde muy chica y es la primera vez que estuve tanto tiempo sin poder hacerlo”, confesó.Sobre el casamiento con Mauro Dalla Costa expresó: “Necesitábamos unos papeles para que yo me pueda quedar a vivir con él, y una de las opciones que nos dieron era casarnos, ya estábamos hace varios años juntos, así que lo planeamos y lo hicimos. Fue muy lindo, súper emocionante para nosotros, nuestras familias y amigos apoyándonos y acompañándonos siempre, seguro lo festejaremos todos juntos con un asado cuando se pueda”.