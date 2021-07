Luciano Castro aclaró cómo es su relación con Jimena Barón

Cuando Jimena Barón reveló que va protagonizar una película junto a Luciano Castro y que van a compartir escenas "hot", no tardaron en llegar los rumores de romance entre los actores. Sobre todo, porque ella lleva varios meses soltera, luego de su noviazgo con el "Tucu" López, y él acaba de blanquear su separación de Sabrina Rojas, con quien estuvo más de una década y tuvo dos hijos, Fausto y Esperanza.



Pero las versiones tomaron mucha más fuerza en las últimas horas luego de que la influencer Vicky Braier -conocida popularmente como "Juariu"-señaló una peculiar coincidencia entre los hábitos de Castro y la persona con la que está saliendo "La Cobra" hace algunas semanas. "Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha. Él tiene mucho más para ser quemado. Yo estoy tranquila", contó la jurado de "ShowMatch: la academia", tras presentarse afónica al programa. Y justamente, el actor tiene fotos en sus redes en los que se muestra fumando un habana. Para colmo, Rojas dejó de seguir a Jimena en las redes.



Y aunque evita hablar públicamente de cosas que no tengan que ver con su carrera profesional, Luciano recurrió a las redes para aclarar cuál es su vínculo con su colega. "Me están relacionando con mi amiga de 18 años, Jimena Barón, en algo que nada tengo que ver. Fíjense, por favor", escribió en sus historias de Instagram. Cabe destacar que todavía no comenzaron el rodaje del proyecto que los une, ya que él está en plenas grabaciones de "El primero de nosotros", la nueva ficción de Telefe y Barón está en el programa de Marcelo Tinelli y muchos proyectos con su carrera musical.



Más allá de que ya no están en pareja, Luciano mantiene una buena relación con Sabrina y suelen compartir momentos en familia con sus hijos. "Cuando no hay deudas, cuando las cosas están en paz, cuando las cuentas están saldadas, cuando las dos personas se quieren, te podés llevar bien", señaló la actriz en una nota con "Implacables". Y habló sobre los motivos de la ruptura: "Es la vida. A veces no todo es el amor. Es la convivencia, las cosas decaen un poco y hay que tomar distancia".



Además, remarcó que cada uno es libre de rehacer su vida amorosa como más le guste. "Tenemos las cosas muy charladas y eso hace que podamos convivir, vernos todas las semanas. Yo llevo a los chicos a su casa y me quedo tomando mate", explicó.

Fuente: Noticias Argentinas