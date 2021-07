Jimena Barón posó en ropa interior y le dijeron que “da impresión” su delgadez

Jimena Barón publicó una serie de fotos donde deja al descubierto su estado físico. Sin embargo la publicación terminó alertando a sus seguidores, quienes le dijeron que "da impresión" por la delgadez que presenta."No sé", escribió La Cobra e integrante del jurado de Showmatch: La Academia en su cuenta de Instagram junto a una serie de osadas fotos en la que destaca su trabajada y sensual figura. Sin embargo, una lluvia de seguidores se alertaron por lo que aseguran que es una "extrema delgadez” de la actriz y cantautora argentina, de 34 años de edad.Muchos de los mensajes que le llegaron resaltaban la belleza de Jimena, pero le comentaban que "no está bueno mostrar tanto hueso. Por las chicas y chicos que te siguen"."Imagen no sana lamentablemente”, “Te amo. Pero no, no me parece un buen mensaje”, "Demasiado flaca. Hasta ahí nomás gime", “Pedí ayuda Jimena”, fueron algunas de las reacciones. Otros, le mencionaban los distintos trastornos que muchas mujeres atraviesan y que su mensaje no era el correcto. "No hay que meterse con el cuerpo del otro. Pero me preocupa el mensaje que deja está foto", reza otro comentario.Por otro lado, también hubo quien salió en defensa de Barón y apuntó a "que raro mujeres criticando mujeres", tirando una lanza a favor de Jimena, quien usualmente muestra en sus redes sus sesiones de gimnasia en casa.