Sol Pérez contó cómo resuelven las peleas con su novio

Tras debutar como panelista de Nosotros a la mañana y al mismo tiempo regresar a la conducción del noticiero de Canal 26, Sol Pérez contó que se siente cómoda con sus compañeros. Reveló un detalle hasta ahora desconocido y que tiene que ver con su relación con Sandra Borghi.



“Estoy contenta. A Sandra ya la conocía, fue como cupido entre Guido y yo. Mucho de mi relación con mi novio se la debo a ella. Sandra empezó a entrenar en el gimnasio y yo le decía que él me encantaba, ella iba y me averiguaba qué onda él. Y me decía que Guido me iba a invitar a salir. ¡Una genia! Y ya llevamos 2 años con él”, compartió la columnista en Implacables.



En charla con la periodista del programa de Susana Roccasalvo, siguió refiriéndose a su debut junto al Pollo Álvarez y equipo: “elegí el programa porque sentí que iba a estar cómoda y que me iba a servir para crecer. Fue todo muy rápido, me llamaron y me dijeron "Volvemos ya". No llegué a evaluar otras cosas. Estoy contenta”.



En la misma charla, y retomando al tema de la relación con Guido Mazzoni, su novio, amplió en cuanto a sus declaraciones sobre el hecho de haber empezado terapia para salvar a la pareja: “yo tenía unas formas bastante difíciles de convivir. Me costaba mucho expresar cuando uno se enoja si herir al otro. Lastimando al otro se arma un griterío y no se soluciona nada”.



“Me ayudó en eso. Quiero algo serio y no quiero una relación donde todos los días sea una pelea, yo quiero una relación donde estés apoyándote, que tengas al lado alguien que te impulse. Cuando uno vive todos los días peleando no está bueno”, siguió explicando sobre los motivos que la llevaron a ir al psicólogo.





En cuanto a las peleas en la pareja, motivo por el cual fue en busca de ayuda profesional para que eso no desgaste la relación, la ex chica del clima reconoció: “Nosotros no somos de pelear demasiado. Cuando uno sabemos que se va es como. . . . Yo, por ejemplo, odio que me digan dejá de hinchar los. . . . Entonces, él sabe que esa es una frase que no me puede decir”.



“Convivimos hace dos años, nos conocemos y sabemos que cuando uno se está yendo el otro tiene que bajar. Cuando me voy, me deja sola y me dice que no tengo que pedirle perdón. Y ahí me doy cuenta que me fui y le pido disculpas”, cerró sobre su relación que comenzó en 2019.

Fuente: Paparazzi