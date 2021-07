Cande Tinelli posó con ropa interior blanca: calzoncillos y corpiño triángulo

Tatuada desde la cara hasta los pies, Cande Tinelli. es dueña de un look único y peculiar que causa gran impacto en la audiencia y revoluciona las plataformas digitales cada vez que hace un posteo.Esta vez, se lució con un conjunto de ropa interior en color blanco, muy particular y original. El mismo consistió en un corpiño estilo triangulito en la parte superior y un calzoncillo tiro alto en la parte inferior. Ambas piezas tenían como detalle un elástico con el nombre de la marca, siguiendo el estilo de la ropa interior de la famosa firma de moda Calvin Klein.La influencer eligió posar con calzado para la foto y se decidió por unas zapatillas urbanas. Como no podía ser menos, optó por aquellas que son furor hoy en el mundo de la moda, y definitivamente el hit de la temporada de otoño/invierno: las populares Jordan estilo botita en color blanco, negro y rojo. Se lució en la postal con mucho porte y actitud, mirando sus uñas en una pose muy it girl.