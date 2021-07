Álvarez Quiroga en Elonce TV: “Nací con la vocación de músico y es lo que amo”

El renombrado músico folclórico, Mario Álvarez Quiroga, participó del programa Peña Entre Todos, por la pantalla de Elonce TV

. Allí el artista habló sobre su trayectoria musical, la manera de componer y además reveló que padeció coronavirus. También deleitó con su música y coplas a la teleaudiencia deSobre cómo atravesó el covid, Álvarez Quiroga sumó: “Fue bastante duro, es una enfermedad invisible que no se sabe cómo llega y así se fue transmitiendo”. Además sumó que por momentos fue difícil “porque en ocasiones me faltaba el aire”.“Se ve que no era ni mi hora ni mi tiempo. Creo que tiene que ver con que me cuido mucho, no fumo y esta enfermedad te ataca mucho los pulmones”, detalló . En sintonía con esto, explicó que cuando estuvo internado en el hospital escribía coplas con su celular. “Estaba conectado con todos y escribir fue un desahogo total”.Durante la entrevista, el cantautor deleitó a la audiencia con algunas de sus canciones y reveló que no se imagina sin la música: “Nací con esta vocación a la que amo y respeto, mi vida es estar en contacto con los instrumentos y cantando”.Consultado sobre su fuente de inspiración, señaló que “no es algo premeditado lo que me lleva a escribir, las palabras están en el universo flotando y la misión del poeta es juntarlas y transformarlas en poesía”.“En diversas oportunidades escribía cuando viajaba en colectivos, las cosas van apareciendo, los paisajes ofrecen cosas que uno”, señaló.En esta ocasión, el artista contó sobre su gran trayectoria musical y rememoró su presentación en Viña del Mar, Chile: “Fue en 2001 y tengo recuerdos hermosos” y mencionó que uno de las canciones que cantó fueAl finalizar, detalló que “A Don Ata nació como un homenaje Atahualpa Yupanqui, pero después cuando apareció Soledad la interpretó de otra manera y la transformó en un éxito, vendió millones de discos”.