Actriz de Netflix reveló a Elonce TV detalles de la nueva temporada de Sky Rojo

Yani Padro, a nació en Cuba el 2 de enero de 1991 y se formó actoralmente en la escuela de Televisa en México

Yany Prado es la intérprete de Gina en la serie Sky Rojo de Netflix. La joven actriz cubana estuvo en la pantalla dey contó de que se trata la segunda temporada de la serie que promete ser una de la más vistas de la Argentina y estrena el 23 de julio a nivel mundial y cuenta de ocho episodios.. Su primer papel en televisión lo tuvo en 2010 en La rosa de Guadalupe, donde interpretó a Carolina. En noviembre de 2019 le llegó la gran oportunidad de emigrar a España y comenzar a trabajar en el proyecto de Sky Rojo, con quien comparte el papel protagónico con la actriz y cantante argentina Lali Esposito y con Verónica Sánchez.“Sky Rojo”, es una serie de los creadores de “La Casa de Papel” es uno de los grandes lanzamientos de Netflix de este año, que tuvo una buena repercusión y gran audiencia desde su estreno el pasado 19 de marzo.

Sobre la segunda temporada

La trama de la serie

Yani en la piel de Gina

La “locura interpretativa”



Su paso por Netflix

Yani reveló ante la pantalla deque su personaje “es la que lleva el corazón de la unión que realizan estas chicas en busca de la libertad”. Según adelantó la actriz, la segunda temporada de la serie que se trasmitirá por el gigante del streaming, “a”.“El objetivo principal de Sky Rojo es entretener y tocar los temas de trata de personas y prostitución, pero de una manera original, no con el fin de adoctrinar”, señaló la actriz cubana.Wendy (Lali Espósito), Coral (Verónica Sánchez) y Gina (Yany Prado) son tres prostitutas que huyen del club de alterne Las novias. Un burdel de lujo, donde se puede satisfacer la fantasía más oscura rodeado de luces de neón, música y drogas. Al mismo son esclavas sexuales que trabajan allí todas las noches. Viven como en un campamento y endeudadas en un sistema empresarial en el cual siempre salen perdiendo.6 Tras dar por muerto al proxeneta para el que trabajan, huyen. Después de dejarle gravemente herido, con el cráneo abierto y con medio cuerpo paralizado en una violenta pelea,67 una cubana, una argentina y una española emprenden un viaje por carretera sabiendo que, después de lo que han hecho, irán a matarlas. Con varios delitos graves a sus espaldas, por los que no pueden acudir a la policía y con los sicarios del proxeneta: Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer) pisándoles los talones, sólo les quedan dos opciones: huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacarLa actriz cubana, contó que para la poder desarrollar el personaje, recibió asistencia de una documentalista: “Sarita nos ayudaba con testimonios de personas que habían sido víctimas de la trata, para poder meternos en esa piel, fue una preparación de equipo y logré interpretar a Gina”.Según contó la joven actriz, ella disfruta mucho de “vivir el personaje y no me desprendo con facilidad, es una locura interpretativa, me gusta mucho cantar, estar con los personajes todo el tiempo y vivirlo intensamente”.Durante la entrevista, Yani relató que la filmación de la primera temporada ocurrió durante la pandemia, “fueron dos meses que no pudimos grabar y tuvimos que estar encerrados en España, luego cuando”.La interprete de Gina, contó que el gigante del streaming, “es una potencia mundial y estoy feliz de pertenecer a la familia de la productora Vancouver Media y crear contenidos de calidad y con mucha fortaleza”.Además, señaló que gracias a la serie su carrera creció mucho, “ahora me conocen en otros países gracias a la gran puerta que tiene Netflix en el mundo. Es el personaje más importante que realice en mi carrera”.Al finalizar reveló que no conoce Argentina, pero tiene planificado conocer al país y sobre la amistad que forjó con reconocida actriz y cantante Lali Esposito, señaló que “”.