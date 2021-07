Jimena Barón: “Estoy muy rota por cosas de mi vida y elijo mal”

A un año de su fugaz reconciliación con Daniel Osvaldo, por la que terminó alejándose de los medios y de las redes sociales para resguardar su intimidad, Jimena Barón habló del fuerte cambio personal que viene atravesando hace varios meses y de cómo su pasado influye en sus relaciones amorosas. "Soy una mina muy fuerte y con lo que pasó el año pasado y con los ataques de pánico que tuve aprendí a no serlo. Ser fuerte es muy peligroso y es importante ser vulnerable y decir: 'no puedo más, no puedo ser la cobra que se cobra'", contó en diálogo con "Los ángeles de la mañana", en relación a uno de sus temas más populares. Y remarcó: "Esa personalidad me hizo mucho daño, pero soy una mina fuerte porque no tuve alternativa por mi historia de vida".Además, explicó que el año pasado, a pesar de ser consciente de las críticas que iba a recibir por mostrarse cerca del padre de su hijo Morrison (7) luego de haberlo denunciado públicamente por ejercer violencia psicológica, no quiso ocultarlo. "Lo compartí porque siempre me muestro muy real y no era honesto de mi parte no compartir lo que me estaba pasando, que para mi también era confuso. Pero sentía que si lo hacía oculto era estar careteando y ser algo que no soy", señaló y aseguró que no se siente un ejemplo para otras mujeres y que sigue trabando sobre el tema en terapia.

Y explicó que repite patrones que vivió en su familia durante su niñez: "Tuve que un papá que se tomó el palo, al que tuve que rogar que me vea y no es casualidad que tenga un hijo con una persona como Daniel. Me río, porque siento que el humor siempre salvo, pero el camino paralelo a reírme es trabajarlo y me gusta un montón, porque no mamé algo sano de chiquita, con mi mamá con sus relaciones, con mi papá que me abandonó".A pesar de que se reconoce en un buen momento, todavía no está lista para encarar una relación sana. "A la hora de relacionarme ,estoy muy rota por cosas de mi vida y elijo mal. Me meto en lugares donde no me respetan, no me valoran o me quieren modificar. Eso ya lo sé, lo que no significa que lo pueda aplicar", admitió.A nivel profesional, Barón se desempeña como jurado de "ShowMatch: la academia", continúa trabajando en su música, aunque por el momento no va a dar shows y anunció que va a volver a trabajar en cine con Luciano Castro. "Es una peli difícil, pasa de todo: romance, escenas muy hot", adelantó y explicó que debido a los compromisos laborales que tienen tanto ella como el actor, recién comenzarían el rodaje en diciembre o enero.