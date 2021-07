Las confesiones de Nicole Neumann: “Los temas escatólicos me la bajan”

En Santo sábado, en la vuelta de Nicole Neumann al programa, charlaron sobre su estadía en Miami con José Manuel Urcera. Pero lo que empezó de esa forma terminó en revelaciones de la modelo sobre la incomodidad que le genera mezclar la vida de pareja... ¡con el ir al baño!



“Los temas escatólicos me la bajan”, aseguró la coconductora del ciclo de América cuando quisieron saber qué la deserotizaba en una relación y se empezaron a quejar sobre lo difícil que sería tenerla como pareja. “Hay baño de recepción, cuando el otro se metió a la ducha. Está el baño de las criaturas y que diga ‘me voy a ver qué hacen las chicas’”, enumeró, sobre sus tácticas para que el otro no sepa que tiene que hacer sus necesidades.



“El otro se da cuenta cuando vos esquivas ese momento y dice ‘yo también lo tengo que esquivar’. No se habla, pero te das cuenta”, contó, y defendió su postura sobre por qué afecta a una pareja el saber que el otro va al baño. “Para que el erotismo subsista, hay que cuidar esas cosas porque ya cuando perdés todo enfrente del otro… Y hay que cuidarlo en el tiempo”, destacó.



Pero en el programa fueron más allá y quisieron saber cómo había manejado esa cuestión personal en su extensa relación con su exmarido Fabián Cubero. “¿Estuviste diez años en pareja y nunca te cayó mal un sushi?”, indagó Malena Guinzburg. “¡No! Diez años y no pasó. Y si pasó, nadie se enteró más que mi persona”, lanzó, rotunda.



“¿Si vos tenés un malestar vos hacés lo tuyo y la careteás?”, se sorprendió Malena y Nicole Neumann fue por más. “Me pasó con uno que me habló desde el baño y perdió, chicos. Nunca más hubo sexo ahí”, se sinceró. (Ciudad)