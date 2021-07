Flor Peña reveló con quién tendría una relación de poliamor: "Es mi debilidad"

La actriz abrió las puertas de su intimidad y se animó a contar con qué hombre podría tener una noche fogosa.En medio de una entrevista radial, la actriz abrió las puertas de su intimidad y se animó a responder a quién le gustaría sumar en su vínculo con el abogado salteño. Sin dudar, Flor nombró a un reconocido DT de fútbol argentino y dejó a todos boquiabiertos."Soy muy futbolera y mi marido sabe que (Marcelo) Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza", reveló en diálogo con radio Continental.Luego, la artista expresó con humor sobre qué diría su esposo: "Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país".