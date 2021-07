Fuerte repudio a Yanina Latorre por una frase sobre "la gente humilde"

A principios de junio, Yanina Latorre viajó a Miami junto a toda su familia para recibir la vacuna contra el Covid-19 y pasar unas vacaciones en la ciudad estadounidense. Sin embargo, se vio obligada a extender su estadía por las restricciones que el gobierno de Alberto Fernández le impuso a los vuelos internacionales, con el objetivo de evitar contagios de Covid-19 y el ingreso de las nuevas cepas al país. Y si bien llevaba varios días quejándose en las redes por no poder volver a su hogar, la panelista de "LAM" explotó luego de ver la cantidad de gente que se reunió en el Obelisco para celebrar el triunfo de la selección argentina en la Copa América."¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico (sic), ¿en el Obelisco no te contagias? ¿Serías tan amable de explicarme?", manifestó con indignación en sus redes sociales. Y en una videollamada con el programa que conduce Ángel De Brito, se explayó: "Se puede frenar este festejo. De la misma manera que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que volvió de afuera. Cuatro ñoquis que los mandan a boludear en un auto, que los manden a las manifestaciones".

Y explicó que su familia cumplió con la cuarentena porque "te denuncian enseguida". Y en el afán por defender su postura, la rubia hizo un comentario desafortunado por el que recibió el repudio de miles de usuarios de las redes sociales. "El problema no son los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender de quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes” donde “la gente toma mate, lo comparte, no usa barbijo. La verdad, chicos”, disparó. Rápidamente su nombre se convirtió en tendencia y fue blanco de duras críticas. Sin embargo, la esposa de Diego Latorre sostuvo que su mensaje no fue discriminatorio y que tergiversaron sus dichos.A principios de año, también desde Miami, Latorre hizo polémicas declaraciones sobre el turismo en la Argentina. "Elegí vacacionar acá porque no me quería agarrar un coronavirus en Mar del Plata con toda gente hacinada. Cada uno va donde quiere y puede, de última me lo pago yo, no ustedes. Y si me lo paga mi marido es problema nuestro", declaró.