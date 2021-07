Reveló que prefiere “una serpiente pitón” antes que reencontrarse con un ex

En 2009, Silvina Escudero y Matías Alé comenzaron una relación sentimental, luego de que el actor finalizara su pareja de diez años con Graciela Alfano. Ambos captaron de inmediato la atención de los medios, potenciados por su participación, por separado, en Bailando por un sueño, aunque el romance no terminó para nada bien.



Este martes, Silvina volvió a demostrar que no quedaron en los mejores términos con Matías cuando Jey Mammon contó en Los Mammones que un austríaco se encontró con una pitón que salía de su inodoro mientras lo estaba usando. “¿Puedo contar una intimidad? Cada vez que voy al baño y me siento en el inodoro, miro porque me da la sensación de que algo va a salir”, dijo a pura risa Silvina Escudero.



“¿Alguna te apareció algo? ¿Un novio? ¿Matías Alé salió del inodoro?”, quiso saber Jey Mammon. “¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¿Sabés el susto que me da? Prefiero a la serpiente, mirá”, exclamó la bailarina, muy segura de su afirmación.

Fuente: Ciudad