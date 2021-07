Madonna apoyó públicamente a Britney Spears: “Muerte al patriarcado codicioso”

En las últimas semanas, Britney Spears estuvo en boca de todos. Decidida a ponerle fin a la tutela de su padre, Jamie, sobre su patrimonio y su carrera musical, acudió a la Justicia y dio un duro testimonio sobre cómo fueron sus últimos años. Sin embargo, no obtuvo el resultado que esperaba y perdió la batalla judicial. Si bien hace tiempo sus fanáticos impulsaron el movimiento #FreeBritney en las redes sociales, preocupados por su situación, dadas las últimas noticias sobre el caso, Madonna decidió unirse a los reclamos y solidarizarse con su colega.



"Devuelvan a esta mujer su vida. ¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de derechos humanos! ¡Britney te vamos a sacar de la cárcel!", escribió "La Reina de pop" junto a una fotografía en la que se la ve luciendo una remera con la cara de la intérprete de "Oops. . . I Did It Again".



En la década del 90 y a inicios de los años 2000, Spears fue señalada como la sucesora de Madonna en la música pop. Y lejos de sentirse intimidada por el éxito de la joven que inició su carrera en "El club de Mickey Mouse", la intérprete de "Like a Virgin" accedió a hacer una colaboración con su colega y en 2003 presentaron "Me Against the Music". Eso mismo años, protagonizaron uno de los momentos más icónicos de los premios MTV al besarse en el escenario en medio de una performance.



Al igual que Madonna, una larga lista de artistas le brindaron su apoyo a Britney. "La convicción y desesperación de este pedido de libertad me llevan a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen su control. Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Mi corazón está con Britney", manifestó Christina Aguilera.



Mientras que Justin Timberlake, quien fue su novio durante su juventud, declaró: "Todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Más allá de nuestro pasado, bueno o malo, y da igual hace cuánto tiempo fuera, lo que le está pasando no es justo". Y agregó: "A ninguna mujer se le debería restringir tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido contra su voluntad, o tener que pedir permiso para acceder a aquello por lo que ha trabajado tan duro".