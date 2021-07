Necesitó “multiplicarse” y dejó boquiabiertos a sus seguidores con un video

“¿Les pasa que tienen días en los cuales necesitan multiplicarse?”, interrogó Jésica Cirio a sus seguidores. Luego afirmó: “Hoy tuve uno de esos”.Fue parte del epígrafe de un video en que que aparece desfilando con muy poca ropa y luciendo sus espectaculares curvas. Y para ello utilizó el recurso de espejo, en el cual la rubia aparece por duplicado en la filmación.Cirio lleva ocho años en pareja con Martín Insaurralde, y formaron una familia junto a su hija Chloe, de 3 años. La modelo hace algunos días se animó a responder las preguntas más picantes sobre la vida como matrimonio y la famosa “crisis de los siete años”.“Honestamente a nosotros nunca nos pasó eso de aburrirnos. Somos muy melosos y hay mucho amor en la pareja”, recalcó.“A veces no hace falta hacer mucho, simplemente es estar en tu hogar. Yo no suelo andar muy vestida en mi casa”, contó. Y agregó: “Yo uso ropa interior o pijamas lindos, no hay que hacer mucho más porque estamos todo el tiempo buscándonos, dando una caricia, un mimo, y eso ya prende solo”.