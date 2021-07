Catherine Fulop, entre la microbikini y su rutina física

La modelo, actriz y conductora venezolana Catherine Fulop está de vacaciones en Miami con Osvaldo Sabatini. Y aunque el objetivo sea disfrutar unas jornadas de relax junto a su pareja, Fulop no descansa ni un minuto a la hora de actualizar sus redes sociales y publicar contenido para sus fieles seguidores de Instagram, que la apoyan en todo momento. Esta vez, publicó una imagen que revolucionó a su audiencia: una postal donde aparece sonriente y en microbikini.La conductora lució un traje de baño en color verde oliva con un corpiño triángulo simple y una bombacha con moños a los costados. Bajo una palmera característica del lugar, posó con mucha actitud, porte y personalidad, mostrando una sonrisa de oreja a oreja. El humor es parte de su ADN y los argentinos la aman por eso.“Más vale loca firme que cuerda floja”, escribió Cathy en el pie de foto del posteo, junto a unos cuantos emojis de risa, dando a entender que su comentario se trata simplemente de humor.Luego también realizó otro posteo en plena actividad física: “Un día te despiertas y decides pensar más en ti. No es egoísmo, es una necesidad. Repite conmigo: Observo lo que elijo para mi cuerpo desde lo que como hasta la ropa que voy a usar. Decido cuidarme más. No puedo cambiar todo en un día pero elijo mejor día a día. Hoy puede ser mejor que ayer y mañana quizás pueda ser mejor que hoy. Lo importante es que estoy decidida a tratarme bien. Me quierooo”, escribió.