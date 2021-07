Mick Jagger fue a la cancha y lo multaron por no cumplir el aislamiento

Jagger fue sorprendido por las cámaras de los celulares en las tribunas del estadio londinense de Wemblen, viendo el partido que Inglaterra le ganó a Dinamarca, fue multado por no acatar la obligación de cumplir cuarentena cuando se llega al país desde el exterior.



El cantante, de 77 años, fue visto alentando a la selección inglesa en el partido frente a Dinamarca, en el cual Inglaterra obtuvo su pase para la final de la Eurocopa. Según dio a conocer el medio Mail Online, el músico viajo de Francia al Reino Unido para ver el partido y fue a la cancha sin cumplir el aislamiento.



"Mick es un gran fanático del fútbol y solo quería estar en Wembley, ya que era uno de los partidos más importantes para Inglaterra, en los últimos años", comentó la fuente al medio inglés y aclaró si ben se realizó el test de coronavirus necesario para subirse al avión no se quedó en casa el tiempo establecido por ley.



Desde el entorno del cantante, afirmaron que para ser todavía más precavidos se testeó una vez terminado el partido. Todo esto no importa: las autoridades del Reino Unido imponen 10 días de cuarentena obligatoria para todos los que regresan al país, sin importar los tests que se hagan.

Muchos hinchas le pidieron autógrafos y fotos a Jagger, que llegó al estadio con un barbijo negro para ingresar a un sector vip de Wembley. El cantante es muy fanático del fútbol, y suele ir a la cancha a ver a la Selección inglesa y también al club del que es hincha, el Arsenal.



"Si está en un tour o en un hotel, de gira, Mick siempre se asegura poder ver los partidos", afirmó la misma fuente. Esta vez vio el partido en vivo y en directo, pero no zafó de la multa de 10 mil libras esterlinas que le impusieron por su transgresión.



Para los más fanáticos, como los 60.000 que estuvieron con Jagger en el estadio, la inversión valió la pena: por 10 mil libras -más el costo de la entrada- el líder de los Rolling Stones pudo ver como su Selección consiguió el pase a la final de la competencia continental, que definirá el domingo contra Italia.