Marley: Está de nuevo "en comunicación con la donante de óvulos"

Con estas palabras, Marley reveló que está pensando en darle un hermanito a su hijo de tres años.



En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, el conductor de La Voz Argentina, dio más detalles de las tratativas que está llevando adelante para cumplir su deseo: "Ya estoy en comunicación con quien es la donante de óvulos. Si se puede, me gustaría repetir. Que estén hermanados completamente sería lo ideal".



La donante se llama Britanny. Su identidad fue dada a conocer por Marley en su programa Por el mundo, cuando decidió poner al aire el encuentro entre la mujer, él y Mirko, que se llevó a cabo en Australia.



En aquel momento, Mirko tenía un año y medio. Marley llegó con él en brazos y se sentó a hablar con Brittany para repasar cómo se conocieron y decidieron llevar adelante el nacimiento del bebé. Él expresó que se "eligieron mutuamente" porque ambos vieron sus respectivos perfiles a la hora de seleccionar con quién llevarían adelante el tratamiento. Según reveló el conductor, la familia de Brittany ayuda a muchos niños en Estados Unidos, y el de subrogaración de vientre fue un paso más en esa vocación solidaria.



En aquella charla televisada, ella recordó que estaba en su auto cuando le dieron la buena noticia, y él rememoró lo especial que fue ese instante.



"Me habían mandado un mensaje" dijo el conductor, y agregó: "Y leo que dice "hay buenas noticias, hay embarazo". Y me quedé frisado en la calle escuchando un tema de Sia, "Alive", y por eso ese tema siempre lo recuerdo como algo importantísimo, porque así me enteré que venía Mirko. Estaba súper emocionado. Fue algo desde los dos lados, Brittany desde Wisconsin, y yo desde Buenos Aires". De aquel encuentro participaron, además, el esposo y los hijos de la mujer.



Mirko nació el 27 de octubre de 2017. Marley viajó especialmente unos días antes a los Estados Unidos para esperar su llegada. Desde ese momento se volvieron inseparables, y pasarían solo un par de meses para que el pequeño se convirtiera en toda una estrella de las redes sociales. Un año y medio más tarde, se convertiría en una pieza fundamental del ciclo que lo llevó a Australia, a conocer a Brittany.



"Siempre fue muy irresponsable con los horarios, no con los del trabajo, pero sí con los de mi vida cotidiana. Y con él soy todo lo contrario, muy obsesivo. Tiene una estructura de vida muy prolija y estoy orgulloso de eso", le contó Marley a Dlugi. Además, explicó cuál es su estrategia a la hora de abordar con el pequeño el tema de su mamá: "Me asesoré con psicólogos y hace poquito tuve una charla con Verónica Lozano, que también es psicóloga. Hay que estar preparado y no improvisar. Cada vez que tengo una charla con él, quiero que le quede clara la información. Hay que contestar lo que él pregunta y no más de lo que quiere saber".



"Yo tengo todas las respuestas preparadas para todas las etapas de su vida. Información, fotos y documentación de su familia materna. Él va a conocer toda su historia y la de sus antepasados, tanto de la rama paterna como de la materna", agregó.



Además, el conductor adelantó detalles sobre el reality que hará con Mirko para Paramount+. "Cuando me hicieron la propuesta, me pareció bueno mostrar una familia distinta, algo que por ahí acá no es tan extraño, pero sí en otros países en los que se va a ver el programa. Me pareció buenísimo dar el mensaje a partir de ahí para que se hagan más leyes. A Mirko le dije, mirá si un día ves que las cámaras no querés que estén más me avisas y esto se termina y él me dijo que se pone triste cuando las cámaras se van, yo no lo podía creer, a él le divierten las cámaras porque dice que es actor. Se divierte mucho, se hace el que se desmaya", expresó.

La Naciòn