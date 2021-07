Fuerte denuncia contra Pampita: “Los que más tienen son los más ratas”

Tras viralizarse la acusación, tanto Ardohain como su esposo, Roberto García Moritán, intentaron esclarecer los hechos.



Todo comenzó cuando una mujer que aparece en la red social con el nombre de “Meli” escribió: “Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led a Pampita y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más ratas. Chequeadísimo”. En pocos minutos, el tuit comenzó a difundirse y llegó a ojos de García Moritán, quien respondió: “Por favor, que me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!”.



El empresario, además, compartió la captura de un chat de WhatsApp entre Pampita y el electricista, en el que la conductora lo increpa: “Si no se pagó fue por negligencia tuya. Llamame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante”. Por su parte, en el intercambio de mensajes, se puede leer que el hombre responde: “Carolina. Yo no fui a buscar ese dinero porque no tuve tiempo, esto es una locura, vos sos una gran persona y lamento muchísimo esto, no lo puedo creer. Ya mismo estoy hablando con mi novia, que hable con su hermana para que se retracte. Qué vergüenza. No sé cómo pedirte disculpas”.



También fue divulgado un audio donde el supuesto damnificado se encarga de desmentir la acusación. “Le dije a mi novia que hable con su hermana y se retracte en las redes, y le expliqué lo que nosotros sabemos, que vos me dijiste: ‘¿Cómo querés que te pague? ¿Transferencia o en efectivo?’. Yo te dije efectivo. ‘Pasate cuando quieras’, me dijiste y yo no pasé. Esto es una locura, no se puede entender”, detalla el hombre. “El despelote ya está armado pero voy a tratar de solucionarlo como pueda. Si querés subo una historia a las redes explicando la situación y desmintiendo lo de esta imbécil. No lo puedo creer. Mil perdones. ¡Qué vergüenza!”, concluye.



Después conocer de estas declaraciones, la usuaria “Meli” siguió tuiteando sobre el tema. “Un pelot..., a mí me dijo que no quiere quedar mal”, escribió. “Chiques, mi cuñado quiere quedar bien con Pampita y la farándula, pero después anda llorando que no le pagan”, agregó.



Horas más tarde, el escándalo fue objeto de debate en Los ángeles de la mañana (eltrece). “Le están reclamando una deuda a Pampita, la noticia sería que quiso pagar algo”, dijo Ángel de Brito al aire. Como invitada al magazine matutino, Sol Pérez también opinó del tema. “No creo que Pampita tenga una deuda por una colocación de lamparitas”, defendió. “Disculpame, Sol, acá la denunciamos una vez porque no había pagado un estacionamiento, que eran 70 pesos”, insistió De Brito.