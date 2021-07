Xuxa "explotó" contra Bolsonaro por el grave estado de salud de su ex

En su cuenta de Instagram, la reina de los bajitos brindó detalles de la internación de Lu, tal como ella lo llama, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Río de Janeiro.



Además, agradeció todo el apoyo recibido, pidió una cadena de oración y aprovechó el posteo para criticar duramente al gobierno de Jair Bolsonaro (66) por sus políticas sanitarias.



Es que, según dio a entender la reconocida conductora y animadora infantil, el presidente brasileño está más preocupado "por ganar un dólar por vacuna y decirle no a Pfizer" que por hacerle frente a la pandemia de coronavirus y salvar vidas.



"La vacuna tardó... 52 años, y Lu ya podría haberse vacunado dos veces si nuestro gobierno no estuviera preocupado por ganar un dólar por vacuna y decirle no a Pfizer y a otros laboratorios", comenzó diciendo la también cantante en esa publicación que compartió con sus 11,8 millones de seguidores.



"Solo quería agradecerles por las oraciones hacia él en nombre de Luhanna, David, Mika, Sasha (la actual esposa de Luciano y sus tres hijos) y de todos los amigos, pero no puedo, me indigno y deseo mucho que el doctor Pantoja y su equipo nos den una gran noticia", continuó diciendo en lo que fue su primera manifestación sobre la hospitalización de su ex.



Y concluyó, visiblemente conmovida por el difícil momento que está atravesando: "Recen por él y por todos los que no necesitaban pasar por esto. Besos y muchas gracias".



Sasha también habló al respecto. Al regresar de Estados Unidos, donde estaba disfrutando de su luna de miel con el cantante João Figueiredo, para acompañar a su familia, la joven modelo agradeció en sus redes el apoyo recibido.



"Agradecemos sus amorosos mensajes y oraciones. Les pedimos que continúen orando para que podamos unir nuestra fe para la completa recuperación de mi padre", solicitó.



Según medios brasileños, Szafir fue internado el pasado 22 de junio por complicaciones en su cuadro de Covid-19 y permanece intubado luego de pasar por el quirófano este último miércoles.



Esta es la segunda vez que el también empresario y ex modelo nacido en San Pablo contrae coronavirus. El primer contagio se dio en 2020 pero de acuerdo a la prensa local él no sufrió mayores complicaciones ni debió ser internado.