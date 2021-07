El día que Raffaella Carrà rechazó una propuesta de casamiento de Frank Sinatra

Los recuerdos de Jorge



El mundo sigue lamentando la partida de Raffaella Carrà a los 78 años. Durante su larga carrera, la artista italiana se destacó como cantante pero también fue una reconocida figura del cine y la televisión.Pelloni -así era su apellido real- fue una niña actriz que se formó académicamente frente a los importantes estudios de Cinecittà. Como para no salir artista.Debutó a los 9 con un pequeño personaje en la película italiana Tormento del passato y se consolidó ocho años después en La lunga notte de 1943.En los sesenta hizo carrera en películas italianas y francesas hasta que Hollywood le vio algo especial y la fichó para participar de un film con Frank Sinatra.Viajó a Los Ángeles en 1965 tras haber firmado con la prestigiosa Fox con el plan de aparecer en la bélica El coronel Von Ryan. Su trabajo en esa película significó su debut y despedida de la fábrica de sueños.La experiencia con Sinatra no le sentó muy bien y así como debutó al poco tiempo voló hacia su continente. A pesar de que pudo haber seguido haciendo carrera en América del Norte, Raffaella armó las valijas y volvió a su Italia natal.Sinatra quiso tener algo con ella, pero no fue recíproco. El cantante venía de terminar una conflictiva relación con Ava Gardner, quien lo había engañado con dos hombres, y quiso que la italiana fuera su nuevo amor.Le enviaba constantemente rosas rojas, le contaba anécdotas y le escribía cartas. Ella no le daba ni la hora.La obsesión del artista por su joven compañera de elenco lo llevó a arrodillarse frente a ella y pedirle casamiento ofreciéndole un diamante. La respuesta de Carrà fue bastante sincera: "No".Años después, Raffaella diría sobre su historia con La Voz: "Estaba muy solo, parecía muy necesitado de cariño y me gustaba, pero la gente que lo rodeaba no. Y no estaba dispuesta a ser la 'chica del jefe'".Tras su actuación en El coronel Von Ryan, la actriz participó de la serie I Spy, con el polémico Bill Cosby, y luego rompió su contrato descontenta con la vida de las estrellas de Hollywood."Cuando termina el trabajo a las cinco de la tarde todo el mundo sale de fiesta. Y yo ni me drogo ni bebo", le dijo a El País el año pasado.Durante los setenta la rompió en la televisión italiana, se consolidó como figura popular, y en 1980 volvió al cine con el musical argentino Bárbara.En esa película interpretó a la protagonista y estuvo acompañada de actores y actrices como Edda Díaz, Jorge Martínez -de quien se enamoró-, Irma Córdoba y Juan Manuel Tenuta.Jorge Martínez, su ex compañero de elenco, dio una entrevista a Ladran Sánchez, de Radio Mitre, una vez que se supo que la cantante de "Tuca Tuca" había muerto este 5 de julio."Nos conocimos a través de los empresarios que la traían a ella (Ovidio García y Marrone) a Buenos Aires para una película y un show. Se hicieron como 15 Luna Park a reventar", contó Martínez. Su amorío comenzó en el '81."Tuvimos una relación de amistad antes del trabajo y cuando terminamos de trabajar ya éramos pareja. Tuvimos unos meses muy lindos. Tengo unos recuerdos muy maravillosos de ella", agregó.Describió lo suyo como "auténtico" e "intenso": "Fue una de las mejores relaciones de mi vida. Para mí era dinamita, increíble, porque bailaba, cantaba, hacía coreografías... Ella fue tan feliz acá y amó tanto al país que cada vez que estaba en el exterior hablaba de Argentina...".El romance se fue diluyendo cuando ella volvió a Italia. Toda su relación la vivieron en Buenos Aires.Se siguieron hablando por teléfono, pero el paso del tiempo causó que cada vez conversaran menos. Después de una última visita que él le hizo a ella en Roma, ambos se desearon suerte y quedaron como amigos.