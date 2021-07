Luciendo sus curvas, Floppy Tesouro brindó algunos de sus tips saludables

En una de sus recientes publicaciones, Floppy Tesouro se mostró completamente sonriente y disfrutando con el fondo de la playa en Europa, con ella en primer plano.Además, aprovechó para brinda algunos de sus tips saludables: “Reir es vida. Les comparto mis Floppy Tips: vida sana, actividad física, alimentacion saludable”, expresó.Tesouro se encuentran en una relación con el empresario Ezequiel Pereira, quien es el dueño de Presidente Bar y recientemente se mudó hacia Miami: “Fue amor a primera vista”.Al principio fue una relación a distancia, pero las cosas avanzaron muy bien y el amor continúa por parte de ambos, y así lo demostró en una reciente nota con Los Ángeles de la Mañana.“Estoy muy feliz de haber conocido a Ezequiel en Miami. Él tiene un bar muy conocido, Presidente, que ahora va a abrir uno en Miami. Fui muchas veces al bar y no lo conocía. El le pidió mi teléfono a un amigo en común y lo conocí allá”, destacó ella, quien ahora se encuentra en Europa.“Él me invitó a comer y fue un flash, fue amor a primera vista. Estamos disfrutándolo un montón, la distancia no es fácil. Pero combinamos que vamos a estar yendo y viniendo para que pase poco tiempo y podamos vernos seguido. La verdad es que estamos muy bien. Ya desde el primer día compartimos, somos muy compañeros”, dijo al respecto.