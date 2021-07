Bailó con una diminuta bikini pero con los pies bien abrigados

Desde su aparición en los medios, Adabel Guerrero no ha dejado de superase y de asumir nuevos desafíos.Desde ya hace tiempo, brilla en ese éxito de José María Muscari que es “Sex” y, además, este año sorprendió a todos con su participación en “El Gran Premio de la Cocina”. El programa que lleva al frente Carina Zampini decidió incluir a dos famosos en la actual temporada, y uno de ellos es la bailarina, quien ya logró sorprender al jurado gastronómico en más de una oportunidad con sus dotes culinarios.También siempre se encuentra muy activa en redes, donde muestra un poco de todo: algo de su trabajo, muchos looks y, cómo no, algunas publicaciones comerciales, tal como es lo común hoy en día entre las figuras destacadas y de miles de seguidores.En esta ocasión, la bailarina recomendó un producto pero encontró un modo muy particular de hacerlo y que, sin dudas, acaparó la atención de todos. Vaso gigante en mano, Adabel bailó al ritmo de “Trakatá”, de Ptazeta, Juacko y Farina, y le hizo frente a las bajas temperaturas de julio.“¿Bailamos?”, escribió. Se la ve moviéndose con desparpajo y con un conjunto súper jugado. La actriz eligió una microbikini colaless negra con un top cuyo estampado fogoso le puso calor a la publicación. Eso sí: los pies muy abrigados con calentitas botas de invierno.