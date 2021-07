Alessandra Rampolla habló de la pregunta sexual más bizarra que le hicieron

Trabajaron juntos, se conocen y se entienden con solo mirarse, Jey Mammon invitó a su amiga, Alessandra Rampolla, al programa Los Mammones (América TV) para hacerle preguntas basadas en la confianza que se tienen.



En un divertido mano a mano en el cual Jey Mammon hizo un repaso de su carrera, Rampolla, habló de su parentesco con el actor mexicano Diego Boneta, contó algunas anécdotas sobre su época de estudiante y reveló cual fue la pregunta sexual más bizarra que le hicieron.



“¿Es verdad que una de las preguntas más bizarras que te hicieron fue si. . . ?”, disparó el conductor. La invitada se adelantó a la pregunta y continuó divertida: “Una vez para un programa de Cosmopolitan, me preguntaron si el alto consumo de semen podría afectar el esmalte de los dientes y provocar caries”.



Entre risas, Rampolla completó: “Una persona muy preocupada por su salud dental. Y yo con toda la seriedad del mundo me encargué de averiguarlo”.



Al consultarle a un amigo dentista le confirmó que: “la cantidad tendría que ser tan voluminosa que sería imposible. No pasa nada”.



Además en el ida y vuelta, la sexóloga reveló que es prima segunda del protagonista de la serie de Luis Miguel (Netflix). “Lo conocí en casa de mis padres. Es una linda parte de mi familia. A veces nos saludamos por redes; hay buena onda, pero tenemos una relación muy casual”.