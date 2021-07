Farro dio detalles sobre la relación con su marido tras cancelar el divorcio

Luego de solo dos años de casados, Mónica Farro y Leandro Herrera atravesaron una fuerte crisis de pareja que los dejó al borde del divorcio. Pero tras meditarlo un poco mejor, decidieron continuar como pareja y volver a apostar a la relación.



Pasados unos días de poner en marcha los trámites para firmar su separación definitiva, la vedette uruguaya y el personal trainer se dieron cuenta que aún quieren estar juntos y rápidamente se comunicaron con sus abogados para cancelar los papeles.



A poco menos de tres meses del exabrupto, Mónica detalló cómo se encuentra ahora su matrimonio. "Fue un divorcio porque lo firmamos y a los dos días mi marido lo canceló. O sea que no me divorcié. Estamos bien, probando desde otro lugar y en departamentos separados; estamos viviendo un noviazgo", reveló en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".



Si bien no conviven, la actriz y el deportista experimentan un muy buen momento juntos: "Yo me casé para estar con mi marido y no me parece que haya que vivir en casas separadas. Él sabe que yo tengo un límite, no sabe cuál ni cuánto pero yo a él lo estoy viendo como lo veía antes, como cuando me enamoró, entonces eso está bueno".



En medio de la entrevista, el joven apareció al aire para manifestar un dulce saludo a su compañera y expresó: "Seguís siendo la mujer de mi vida y sigo pensando que sos la mujer ideal para mí. Si la vida nos juntó, fue por algo. Pase lo que pase, siempre te sigo eligiendo, sos la número uno y te deseo lo mejor para la vida".

Fuente: Diario Show