La muerte de Raffaella Carrá: se supo qué enfermedad tenía la cantante

La muerte de la diva italiana Raffaella Carrá, a sus 78 años, causó sorpresa, ya que no había trascendido ni había indicios de su delicado estado de salud.



De acuerdo a una nota del diario español La Vanguardia, en algunas de sus entrevistas más cercanas había confesado que quizás se retiraría para dar paso a los nuevos talentos más jóvenes. Pero la realidad es que solo se bajó de los escenarios por su salud.



Además, el 18 de junio pasado, en su último cumpleaños, hizo su última publicación en Instagram como respuesta al cariño recibido, sin ninguna alusión a su momento. "El afecto de ustedes me conmueve, los abrazo y les deseo un verano con retorno a la normalidad", escribió ese día.



Con la confirmación de su muerte, tampoco quedó revelado su diagnóstico final. El pasado 5 de julio Sergio Japino, su pareja por más de 30 años, comunicó el fallecimiento, sin mención a ese punto.



“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre”.



“Fue un gesto de amor hacia su público, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”, fue el sentido mensaje de Japino.



La causa de muerte de Raffaella Carrá

Ahora, en vísperas de su multitudinaria despedida, medios italianos, tales como TgCom24, revelaron que la enfermedad que llevó a la muerte a Raffaella habría sido un cáncer de pulmón muy agresivo que la estrella padecía desde hace un año.



Esa misma enfermedad, dice la nota de La Vanguardia, terminó con la vida de su único hermano, Vincenzo, en 2002 a sus 57 años; y a su madre, Iris Dellutri, en 1987 con 63 años.



Se sabe que Raffaella Carrá había sido fumadora, aunque se desconoce si continuaba con su hábito en los últimos años.



El funeral

Ayer por la tarde un cortejo partió desde su casa, situada en el norte de la ciudad de Roma, realizó varias paradas en lugares fundamentales en su carrera profesional; como algunas sedes de la Radio Televisión Italiana (RAI) y el teatro de las Victorias. Hasta llegar al Ayuntamiento.



Las puertas de la capilla del Ayuntamiento se abrieron a partir de las 18, hora de Italia, hasta la medianoche. Hoy se retomarán los ingresos.



Luego, el viernes al mediodía se celebrará el funeral en la Iglesia de Santa María en Ara Coeli, situada en la Piazza del Campidoglio. “Será un funeral a la altura de la grandeza de Raffa”, dijo un allegado.



Raffaella pidió un simple ataúd de madera cruda y una urna para contener sus cenizas” reveló Sergio Japino, su gran amor, pareja durante muchos años y su mejor amigo.



A pesar de su muerte, quedan sus hits inoxidables. Entre ellos, "0303456" que se encuentra anclado en la memoria de las personas que, en muchos casos, ni siquiera conocen el nombre de la autora. O "Hay que venir el sur", que en Argentina, para evitar la censura de la última dictadura, la letra debió ser modificada.