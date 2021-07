Tras sufrir una crisis nerviosa en vivo, Mercedes Ninci volvió a ser internada

Luego de la descompensación que sufrió al aire el pasado miércoles 30 de junio, Mercedes Ninci sigue con problemas de salud. Si bien el día que sufrió una fuerte crisis nerviosa fue atendida con rapidez y estuvo en observación en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, el último fin de semana, la periodista volvió a presentar fuertes dolores de cabeza, motivo por el que quedó internada en el Fleni.



"Me sacaron de terapia intensiva, estoy en habitación común", le contó a su colega Pía Shaw y explicó que le diagnosticaron una cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción. "Estoy media destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100%, pero rarísimo. De golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza, no sé. Estoy desesperada por trabajar", agregó.



Cabe recordar que el detonante de su crisis fue una nota sobre el incendio que hubo en Villa Itatí. "Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo", manifestó la periodista, visiblemente angustiada. Y agregó: "No podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro".



Más allá de la tristeza que le provocaron las imágenes que mostraron en el programa que conduce Mariana Fabbiani, la periodista comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y se desplomó en el piso. "Me pegué un susto, porque tengo buena salud. Así que me re asusté, porque estaba hablando y de golpe tenés un dolor de cabeza que te llega hasta la pera. Que te enceguece. No sabés el susto que me pegué", relató al día siguiente. Además, aseguró que el doctor Guillermo Capuya, que la atendió inmediatamente en el canal le "prolongó la vida" y explicó que la primera sospecha de sus médicos era que había sufrido un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, pero que lo descartaron luego de hacerle una serie de estudios. Sin embargo, todavía no se siente bien.