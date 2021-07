“Qué guapa eres”: Wanda Nara acaparó todas las miradas desde una reposera

La fama de Wanda Nara ya no es noticia. En los últimos años la rubia se convirtió en una de las mujeres más populares y con más repercusión de nuestro país.La modelo siempre da que hablar, sea con declaraciones, videos o fotos de su vida personal. Mostrando sus ostentosos looks, sus joyas y su ropa de primera marca, no hay un día que la pareja de Mauro Icardi no comparta fotos que dejen sin palabras a sus fanáticos.Hace poscas horas, compartió una foto desde Capri, Italia. De espaldas y acostada en una reposera, Wanda Nara posó en micro bikini fluo frente al sol.Si bien vive en París, Francia, con su familia, actualmente se encuentra instalada en Milán, Italia y no deja de mostrar su vida allí. En la descripción de la publicación escribió “Ma quanto sei bella Capri”, que se traduce como “Qué guapa eres Capri”.