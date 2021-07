Actriz porno murió al caer de un piso 22: el mensaje que tenía en su mano

Kristina Lisina, estrella del porno conocida profesionalmente como Kris the Foxx, murió a los 29 años de edad luego de caer del piso 22 de un edificio en Rusia.La policía está investigando la muerte de la popular estrella rusa de Pornhub y OnlyFans, quien falleció al caer desde el piso 22 de un edificio en San Petersburgo, según el medio de noticias local Moskovsky Komsomolets.Los investigadores no han hecho ningún anuncio oficial por el momento, pero East2West News informó que su cuerpo fue encontrado cerca de una zona residencial en el distrito de Nevsky, y su mano contenía una moneda con la inscripción "Siempre estás en mi corazón".Las imágenes de la cámara de seguridad captan a Lisina entrando en el edificio mientras se come una bolsa de papas fritas, así como una espantosa imagen de su cuerpo en el suelo fuera del edificio.La muerte de la intérprete de entretenimientos para adultos fue anunciada por su novio, que se hace llamar Rustam M, informó The Sun. Pidió a los suscriptores que ayudaran a organizar -y pagar- su entierro. "¡Saludos a todos! El 29/06/2021 falleció mi novia, Kristina Lisina, también conocida como Kris the Foxx", escribió en las redes sociales. "Para el funeral se necesitan entre 70 y 80 mil rublos. Pedimos a todos los que no sean indiferentes que ayuden económicamente y compartan".Los medios de comunicación informaron de que los agentes de la ley no pudieron establecer inmediatamente su identidad, ya que no llevaba ninguna identificación, sólo una tarjeta bancaria.La estrella hardcore que acumuló cientos de miles de visualizaciones en Pornhub le dijo recientemente a sus amigos que se sentía sola. "Quería tener una familia y ser amada", manifestó una fuente anónima al medio.“Le dije muchas veces que fuera a terapia pero no estaba lo suficientemente estable como para hacerlo, no sé qué hubiera podido ayudar”, dijo el novio de Kristina.Lisina dijo una vez en una entrevista que se metió en la industria del porno después de no encontrar su camino trabajando en un banco. "Me trasladé a San Petersburgo desde Krasnoyarsk, trabajé en un banco exactamente cinco días y me di cuenta de que no me interesaba. No entiendo de qué hablar con esta gente", expresó.