Luis Miguel sufrió un accidente y fue operado de urgencia de uno de sus hombros

Luis Miguel sufrió un accidente durante el fin de semana y debió ser operado de urgencia en una clínica de Estados Unidos.



El cantante, padeció una caída el domingo pasado en Beverly Hills y debió ser intervenido por la lesión en uno de sus hombros en una clínica de Santa Mónica. Ya fue dado de alta.



La información fue confirmada por Raúl de Molina, presentador de la cadena de televisión Univisión, quien detalló que fue el propio el propio artista quien decidiera retirarse lo antes posible de su internación para mantener la noticia en reserva y continuar con su recuperación en un hotel.



“Esto pasó el domingo. No sabemos con exactitud los detalles de cómo se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie, incluso él mismo se acercó a una farmacia en la que recogió todos los medicamentos que le mandaron en el hospital y se fue ahí para recuperarse", precisó el periodista.



Fiel a su estilo, el artista no se ha referido públicamente al episodio y se mantiene en silencio hasta el momento.