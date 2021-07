Murió Marta Campa, la madre de Ricardo Fort

Marta Campa, madre del icónico y recordado Ricardo Fort, murió este lunes por la mañana a los 86 años tras varias complicaciones de salud que había padecido luego de sufrir un ACV en el 2019. La mujer se encontraba internada en el centro de rehabilitación Basilea, ubicado en la calle Solís, en el barrio porteño de Monserrat.Marta, madre de tres hijos, Ricardo, Eduardo y Jorge, era cantante lírica y se había casado con Carlos Fort, el heredero de la fábrica de chocolates, quien murió en 2007.Sus últimos días los pasó internada en el centro de rehabilitación donde estaba acompañada por una enfermera.En 2019 Marta Fort había sufrido una trombosis pulmonar mientras se encontraba en la casa donde vivía con su hijo Eduardo y tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Italiano. Allí le detectaron un coagulo de sangre en uno de sus pulmones y desde entonces no pudo recomponer su salud por completo.Marta siempre recordaba a su hijo Ricardo (quien murió el 25 de noviembre de 2013) como “lo más importante” de su vida: “Hablaba seguido conmigo, porque todo el tiempo era: ‘Mamá necesito esto, mamá necesito aquello. Yo lo amaba como era, la gente en este país lo amaba, he perdido lo más importante de mi vida. Estoy muy dolida y muy angustiada. Él era un genio”, había expresado la mujer en su momento.“Él vivió como quiso. A ellos (Jorge y Eduardo) les molestaba que no controlara sus gastos, gastaba muchísimo. Lo querían pero no lo comprendían. Espero que esto que pasó sea una forma de mantenernos unidos”, había dicho Marta sobre el fallecimiento de su hijo.Si bien sus nietos – Martita y Felipe Fort – quedaron al cuidado de Gustavo Martínez, quien fue pareja de Ricardo, Marta siempre expresó que estaría cerca de ellos.