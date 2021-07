Pampita habló del hombre con el que salió antes de enamorarse de García Moritán

Divertida con los temas que surgen en su programa, Pampita invitó a su panel a que respondan cuál fue la peor cita que tuvieron y ella no dudó en hablar de su experiencia personal.



"Yo ya conté varias anécdotas acá. Conté de esa vez que fui a conocer a alguien y me dijo 'estoy un poco cansado, miremos una peli', y se quedó dormido. Y estuvo todo bien, dijimos 'bueno, otro día nos encontramos' porque entendí que estaba cansado y después apareció Rober (García Moritán) en mi vida", expresó la conductora de Pampita Online en vivo.



"Esta persona un día me llamó y me dijo 'dale, salgamos', porque había quedado pendiente de vernos de vuelta. Y le dije 'estoy conociendo a alguien'. Lo conocí y, ¿sabés qué? Este besito", agregó, divertida.



Por último, indagada por Pablo Muney sobre si no hubo 'un huequito' en su agenda para concretar esa cita, Carolina Ardohain -que está a pocas semanas de dar a luz a su primera beba con el empresario- cerró, muy enamorada: "Es que Rober no me dejó ni una noche después de conocerme. ¡Me agarró fuerte y estuvo muy bien, lo hizo muy bien!".